Россия намерена участвовать в выставке "ЭКСПО-2027" в Белграде

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия намерена принять участие в "ЭКСПО-2027", которая пройдет с 15 мая по 15 августа 2027 года в Белграде.

"Признать целесообразным участие Российской Федерации в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2027", которая будет проводиться с 15 мая по 15 августа 2027 года в Белграде (Республика Сербия)", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Тем же документом председателем оргкомитета по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия назначен глава Минпромторга Антон Алиханов. Предложения по персональному составу оргкомитета Минпромторг должен внести в правительство в двухмесячный срок.