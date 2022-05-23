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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Правительство выделит 4,5 млрд рублей на селекционный комплекс в птицеводстве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит в этом году 4,5 млрд рублей на создание селекционного комплекса в птицеводстве.

"Мы направим на эти цели в текущем году 4,5 млрд рублей, чтобы уже в следующем году в Московской области сдать объект в эксплуатацию", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Селекционный комплекс будет обеспечивать потребности птицеводов (в племенном материале - ИФ), а значит и дальше снабжать внутренний рынок качественными отечественными продуктами питания", - сказал он.

Мишустин отметил, что на совещании по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов президент РФ "обращал особое внимание на необходимость сокращения зависимости этих отраслей от закупок за рубежом и ставил задачу добиться импортозамещения в таких сферах в ближайшее время".

Михаил Мишустин
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