Правительство выделит 4,5 млрд рублей на селекционный комплекс в птицеводстве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит в этом году 4,5 млрд рублей на создание селекционного комплекса в птицеводстве.

"Мы направим на эти цели в текущем году 4,5 млрд рублей, чтобы уже в следующем году в Московской области сдать объект в эксплуатацию", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Селекционный комплекс будет обеспечивать потребности птицеводов (в племенном материале - ИФ), а значит и дальше снабжать внутренний рынок качественными отечественными продуктами питания", - сказал он.

Мишустин отметил, что на совещании по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов президент РФ "обращал особое внимание на необходимость сокращения зависимости этих отраслей от закупок за рубежом и ставил задачу добиться импортозамещения в таких сферах в ближайшее время".