SEC оштрафовала Goldman Sachs на $4 млн за нарушение ESG-политики

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский инвестбанк Goldman Sachs Group согласился выплатить штраф в размере $4 млн по обвинениям регулирующих органов США в том, что подразделение банка по управлению активами вводило клиентов в заблуждение в отношении ESG-инвестиций.

Как сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), с апреля 2017 года по февраль 2020 года у Goldman Sachs Asset Management было несколько нарушений процедур, связанных с применением ESG-критериев при выборе и мониторинге ценных бумаг.

Например, сотрудники должны были заполнять ESG-анкеты для каждой компании, бумаги которой планировалось включить в инвестиционный портфель, до их отбора. Однако многие анкеты были заполнены уже после того, как ценные бумаги были отобраны для включения в инвестпортфели, на основе предыдущих ESG-исследований, которые часто проводились не так, как требовали правила и процедуры банка.

"В ответ на спрос инвесторов такие компании, как Goldman Sachs Asset Management, все чаще рекламируют и продвигают свои фонды и стратегии как ESG, - заявил замдиректора отдела правоприменения SEC Санжай Вадхва.

По его словам, в этом случае "они должны установить разумные политики и процедуры, регулирующие оценку ESG-факторов в рамках инвестиционного процесса, а затем следовать этим политикам и процедурам, чтобы не предоставлять инвесторам информацию о продуктах, несоответствующую их практикам".

Инвестиционные продукты, соответствующие ESG-стандартам (ESG - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), стали самым быстрорастущим сегментом в сфере управления активами: в 2021 году их объем составил примерно $2,7 трлн. Критики утверждают, что некоторые компании и инвесторы использовали термин ESG - определение которого остается расплывчатым - для нереалистичных или вводящих в заблуждение заявлений о своей устойчивости и управленческих навыках, отмечает Financial Times.

Ранее в 2022 году Bank of New York Mellon был обвинен регулятором в нарушении ESG-политики и согласился выплатить $1,5 млн. Управляющая компания BNY Mellon Investment Adviser утверждала, что все ее фонды прошли проверку на соответствие принципам ESG. При этом было установлено, что отдельные активы, которыми управляли фонды, не имели на тот момент такой оценки качества.

Это стало первым для SEC случаем, когда инвестиционный консультант был оштрафован по ESG-делу.