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Средства ФНБ в 2022 г. предложили направлять на покрытие дефицита федерального бюджета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году по решению правительства и без внесения поправок в бюджет можно будет направлять на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета. Это следует из законопроекта, который комитет по бюджету Госдумы подготовил ко второму чтению.

Поправка вносится в законопроект (№117259-8), который в рамках первого чтения уточнял особенности казначейского сопровождения бюджетных средств.

Предлагается установить, что в 2022 г. правительство РФ вправе без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, включая замещение государственных заимствований, погашение государственного долга РФ, предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, на исполнение публичных нормативных обязательств РФ в случае недостаточности бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также на иные цели, определенные правительством РФ, следует из поправок.

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 24 мая, во втором и в третьем чтении.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. может составить, как минимум, 1,6 трлн руб. "Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам - не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какой может быть дефицит по итогам года, министр отметил: "У нас одна отсрочка 1,6 трлн рублей, как минимум на эту величину расходы будут больше доходов". Говоря о том, каким дефицит может быть максимально, Силуанов пояснил: "Все будет зависеть от мер реагирования, сколько принято каких мер поддержки. Я надеюсь, что основные приняты".

Эти деньги, отметил министр, должны вернуться в следующем году, когда, начиная с мая, компании начнут платить отсроченные взносы.

Законом о бюджете на текущий год предусмотрен профицит в размере 1 трлн 327,7 млрд рублей (1% к ВВП), в 2023 году он запланирован в объеме 299,1 млрд рублей (0,2% к ВВП), в 2024 году ожидается дефицит в объеме 522,7 млрд рублей (0,3% к ВВП).

ФНБ Госдума
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