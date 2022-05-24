Принят закон о возможности направить средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который позволяет по решению правительства и без внесения поправок в бюджет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета.

Поправка в Бюджетный кодекс была внесена в законопроект (№117259-8) и одобрена накануне, на заседании комитета по бюджету.

Принятый закон устанавливает, что в 2022 г. правительство РФ вправе без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, включая замещение государственных заимствований, погашение государственного долга РФ, предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, на исполнение публичных нормативных обязательств РФ в случае недостаточности бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также на иные цели, определенные правительством РФ.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. может составить как минимум 1,6 трлн руб. "Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам - не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния", - сказал он.

Принятый во вторник в третьем чтении закон также увеличивает с 390,7 до 420 млрд рублей объем средств, которые Минфин вправе предоставить регионам для погашения коммерческих долговых обязательств в 2022 г. Накануне в ходе заседания комитета по бюджету его руководитель Андрей Макаров пояснял, что когда ранее парламент рассматривал выделение бюджетных кредитов на замещение коммерческих кредитов для региональных и местных бюджетов, то не были учтены кредиты, которые были погашены регионами досрочно.

"Вносятся поправки, что те регионы, которые досрочно погасили в январе-феврале месяце кредиты, соответственно, им тоже будут предоставлены бюджетные кредиты на эту сумму - а мы посчитали, сколько было досрочных кредитов, это примерно 32 млрд на эту сумму увеличивается и размер тех средств, которые выделялись", - сказал Макаров.

Как сообщалось, в конце апреля был принят закон, по которому Минфин в 2022 г. наделялся правом предоставить регионам с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности (РБО) ниже 1,5 бюджетные кредиты на погашение обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от банков, сложившихся на 1 января 2022 г. и подлежащих погашению в марте-декабре 2022 г.

Бюджетные кредиты будут представляться со сроком погашения не позднее 2028 г. включительно, с платой за пользование по ставке 0,1% годовых. Средства будут выделены без одобрения внесения поправок в бюджет текущего года, так как Минфин представит предложения напрямую в комиссию Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.