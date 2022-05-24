"Почта России", Интер РАО и ВТБ предложили создать единый центр платежей за услуги ЖК

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - АО "Почта России", ПАО "Интер РАО ЕЭС" и ВТБ предлагают создать единый центр платежей за жилищно-коммунальные услуги в составе ГИС ЖКХ. По мнению авторов идеи, это позволит сделать ценообразование прозрачным и повысить выручку поставщиков услуг, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с данной инициативой.

Оператором ГИС ЖКХ является СП "Почты России" и "Интер РАО ЕЭС" - АО "Оператор информационной системы". Компания получила полномочия по модернизации ГИС.

По словам собеседников агентства, авторы инициативы предлагают, чтобы центр платежей - Платежная инфраструктура ГИС ЖКХ - был создан как отдельный сервис, встроенный в архитектуру ГИС ЖКХ. Разработчиками сервиса, как предполагается, выступят АО "Оператор информационной системы", а также банк "Россия" и ВТБ в качестве уполномоченных банков. Все затраты по созданию сервиса, как планируется, возьмут на себя разработчики сервиса.

Ключевым элементом функционирования нового сервиса должно стать взимание комиссии за сбор платежей с поставщиков услуг ЖКХ и включение таких комиссий в тариф с одновременным запретом на взимание комиссий за платежи с физлиц.

При этом размер комиссии с поставщиков услуг ЖКХ планируется установить таким образом, чтобы она покрывала понесенные затраты на создание и поддержание работоспособности системы в целом. "Это позволит включить комиссию за сбор платежей в инфраструктурный тариф и обеспечить обнуление комиссии для плательщиков - физлиц", - пояснил один из собеседников агентства.

При этом, по словам одного из источников, замещать другие способы оплаты услуг ЖКХ не планируется: каждый потребитель сможет продолжать платить привычным ему образом. Кроме того, по его словам, с запуском нового сервиса накладные затраты должны значительно снизиться, что положительно скажется как на поставщиках услуг, так и на потребителях.

По словам источников, предложение было изложено в письме президенту Владимиру Путину. Тот, в свою очередь, поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной рассмотреть это предложение, утверждают источники "Интерфакса". В пресс-службе ЦБ сказали "Интерфаксу", что Банк России принимает участие в обсуждении концепции изменений ГИС ЖКХ. "Дополнительные комментарии преждевременны", - отметили в ЦБ.

Создание сервиса позволит вывести посреднические комиссии, вносимые плательщиками, из серой зоны, что повысит прозрачность ценообразования для всех участников платежей, написали в письме руководители "Почты", Интер РАО и ВТБ (все три структуры подконтрольны государству - ИФ). Помимо этого, авторы письма считают, что сервис повысит собираемость платежей, сократит сроки зачисления денежных средств поставщиков услуг ЖКХ и, как следствие, снизит уровень комиссии для конечных потребителей услуг.

Источник, близкий к одному из авторов инициативы, говорит, что существующий механизм оплаты услуг ЖКХ непрозрачен для физлиц и порой включает множество посредников. "Это негативно влияет как на конечную стоимость услуг для потребителя, так и на экономику отрасли в целом. Нередки случаи, когда управляющие компании попросту исчезают с деньгами, которые перевели жители за услуги ЖКХ", - сказал собеседник агентства.

Один из собеседников агентства сказал, что речь идёт "о разрушении монополии Сбербанка". "Инициатива направлена на то, чтобы все банки могли присоединяться к платёжной инфраструктуре, и пользователи могли бы видеть свою задолженность в мобильных приложениях своих банков и оплачивать услуги. Сейчас такая привилегия - у Сбербанка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что счёт оператора будет открыт в ВТБ.

В пресс-службах "Почты России", Минцифры, ВТБ и "Интер РАО" воздержались от комментариев.