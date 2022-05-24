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Госдума приняла в I чтении законопроект о внешнем управлении иноактивами в РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект о механизме введения внешнего управления в организациях, принадлежащих уходящим из России иностранным компаниям из "недружественных" стран, который в апреле в нижнюю палату внесла группа депутатов.

Законопроект (N104796-8) допускает по решению суда введение внешней администрации в российских организациях с участием иностранных компаний, которые после 24 февраля 2022 года "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований" заявили о прекращении деятельности в РФ, или передачу активов таких "недружественных" иностранцев в доверительное управление.

Соответствующие решения могут быть приняты в случае прекращения или сокращения экономической активности организации, повлекшего падение выручки за три полных месяца не менее чем на 30% по сравнению с предшествующим периодом или таким же показателем за аналогичный период предшествующего года. Во всех ситуациях обязательное условие - "недружественным" иностранцам принадлежит не менее 25% в российской организации.

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Проект прямо называет семь критериев, при соответствии которым в организации с иноучастием может вводиться внешняя администрация. Например, это производители социально значимых и товаров первой необходимости, в том числе с регулируемыми государством ценами. Однако это не закрытый перечень - созданная при Минэкономразвития межведомственная комиссия, по проекту, вправе настоять на введении внешней администрации в любой другой организации.

Функции внешней администрации может выполнять госкорпорация ВЭБ.РФ или "иная организация, определенная решением" межведомственной комиссии. В компетенции внешних управленцев будет принятие решение о продаже бизнеса с торгов. Перед этим на базе прежней организации будет создана новая и продана заинтересованному инвестору, либо в отсутствие такового - государству по минимальной цене. Для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение как минимум 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее одного года.

Преимущественное право покупки новой структуры будет у лица, выполняющего функции внешней администрации. К торгам не будут допускаться прежние собственники организации и их аффилированные лица, которые связаны с "недружественными" странами.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивал на серьезной корректировке законопроекта. Среди его предложений - повысить с 25% до 50% доли "недружественного" иностранного участия в российской организации для принятия решения о введении в ней внешней администрации и разрешить выполнять эти функции российским совладельцам (например, с долей участия от 25%) структуры, в отношении которой назначается внешнее управление.

Госдума
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