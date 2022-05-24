Экспорт дизельного топлива по "Транснефти" в апреле снизился на 12% к марту

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Экспорт дизельного топлива из РФ по системе "Транснефти" в апреле снизился на 12% по сравнению с мартом, до 2,2 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отраслевой статистикой.

В целом за месяц Россия экспортировала 2,4 млн тонн дизтоплива, что на четверть меньше показателя марта.

Поставки ДТ на внутренний рынок также снизились – на 4,5%, до 3,9 млн тонн. Из них по системе "Транснефти" доставлено 1,1 млн тонн, что выше показателя марта на 11%.

Сильнее всего отгрузки дизтоплива снизили "ТАИФ-НК" – в три раза по сравнению с мартом 2022 года, до 92 тыс. тонн, и "Славнефть" – почти вдвое, до 212,5 тыс. тонн. При этом некоторые производители увеличили отгрузки: Яйский НПЗ – на 18%, "Газпром нефтехим Салават" – на 18%, "Руссинвест" – на 13%, "Сургутнефтегаз" – на 3%.

Также, по словам источника "Интерфакса", статистика показывает снижение производства дизеля на мини-НПЗ России на 40%, до 50 тыс. тонн. Из них на экспорт отправилось 21 тыс. тонн.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте-апреле Россия снизила добычу и переработку нефти в связи с эмбарго на поставку нефтепродуктов в отдельные страны. "Но переконфигурация НПЗ позволила нам, в том числе, обеспечить высвобождение нефти, которая пошла дополнительно на экспорт в апреле. В апреле у нас было дополнительно экспортировано плюсом 14%", - добавил Новак.