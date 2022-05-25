Источник сообщил, что отгрузка нефти на морском терминале КТК в апреле почти не изменилась

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в апреле на морском терминале отгрузил 4,945 млн тонн нефти CPC Blend, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой.

Это сопоставимо с показателями "штормового" марта 2022 года и на 1,2% уступает объемам погрузки за апрель 2021 года (5 млн т).

Из общего объема апрельских отгрузок на казахстанских грузоотправителей пришлось 4,6 млн тонн нефти, на российских - 335,7 тыс. тонн. Таким образом, доля российского сырья в смеси снизилась, составив 6,8%. По подсчетам ИФ, в период с октября 2021 года по март 2022 года доля российской нефти в составе CPC Blend колебалась в диапазоне от 8,6% до 10,7%. При этом в январе этот показатель составлял 9,85%, в феврале - уже 8,74%, в марте - 8,63%.

По итогам января-апреля отгрузка нефти на морском терминале КТК составила 20,72 млн тонн, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ремонт на КТК

Как сообщалось, 23 марта КТК полностью приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск на минимальной производительности, прокачка нефти в штатном режиме и погрузка с двух ВПУ была возобновлена 23 апреля. ВПУ-2 по сей день остается выведенным из эксплуатации.

После инцидента консорциум перестал публиковать ежемесячную статистику по отгрузке нефти на морском терминале в Новороссийске. Причины отказа от размещения статданных в компании комментировать не стали.

Вместе с тем, в марте на фоне обострения ситуации на Украине США запретили импорт российской нефти. Сырье КТК не подпало под запрет. "Системы распределения, подобные тем, что действуют в рамках КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и загружать сырую нефть, которая не имеет российского происхождения, отдельно", - говорилось в комментарии Минфина США.