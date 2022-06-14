КТК 10 дней с 15 июня будет отгружать нефть через одно причальное устройство

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" в ближайшие 10 дней будет отгружать нефть только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ) из-за планового обследования акватории, сообщает консорциум.

"Эксплуатация ВПУ-1 и 2 на период с 15 по 25 июня в рамках планового останова не будет осуществляться. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей", - говорится в сообщении консорциума.

Работы предусмотрены программой планово-предупредительных ремонтов, все заинтересованные стороны были оповещены об остановке эксплуатации причальных устройств.

В частности, в ходе работ будут проведены мероприятия по замене подводных манифольдов, установке якорей-кессонов, монтажу и укладке цепей. Кроме того, до начала работ, связанных с касанием грунта, МЧС России дообследует и, в случае необходимости, утилизирует подводные потенциально опасные предметы в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.