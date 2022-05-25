Соглашения о подключении карт "Мир" планируется подписать с ещё двумя странами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Летом планируется достигнуть соглашения о подключении карт "Мир" с ещё двумя странами, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы видим, что у нас нет проблем внутри страны, но наши граждане ездят и будут продолжать ездить за границу, и, конечно, 10 стран, которые принимают, - это мало. Мы точно хотим, чтобы туристические страны карту "Мир" принимали. Я уже говорила, что, помимо 10 стран, ещё две страны у нас сейчас идут именно в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны, мы планируем уже летом достичь соглашения, и они будут уже постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты "Мир", - сказала первый зампред ЦБ.

В апреле Скоробогатова сообщила, что Национальная система платежных карт (НСПК) работает над запуском карт "Мир" на Кубе и еще в двух странах, которые пока не раскрываются.

Сейчас карты "Мир" принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.