РФ и Иран договорились нарастить долю нацвалют во внешнеторговых расчетах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия и Иран продолжат наращивать долю национальных валют во внешнеторговых расчетах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в Тегеране по итогам встречи сопредседателей заседания двусторонней межправкомиссии.

"Одной из ключевых тем обсуждения была финансово-банковская сфера - создание условий для взаиморасчетов и прохождение платежей между юрлицами и организациями. Договорились максимально переходить на использование нацвалют", - сказал Новак.

Также, по его словам, на повестке дня - подключение к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, использование возможностей платежных систем "Мир" и "Шетаб".

"Ожидаем в ближайшее время делегаций ЦБ, Минфина Ирана, чтобы в Москве выработать окончательные решения", - сообщил Новак.

Кроме того, сопредседатели межправкомиссии обсудили запрос Ирана на поставки зерновой продукции, пшеницы, кукурузы. "Мы готовы поставлять мясо птицы", - сказал вице-премьер.

"Самое главное направление - банковское сотрудничество, речь идет об использовании нацвалют, и по этим вопросам приняты хорошие решения", - добавил сопредседатель комиссии с иранской стороны, министр нефти Джавад Оуджи.

Также шла речь о выделении Россией оставшейся части межгосударственной кредитной линии, открытой Ирану на общую сумму в $5 млрд. "Обсудили выделение оставшейся части кредита под различные проекты", - сказал он.