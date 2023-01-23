Володин заявил, что доля расчетов России и Ирана в нацвалютах превысила 60%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сейчас доля рубля и риала во взаиморасчетах между Россией и Ираном превышает 60 процентов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

"Одним из ключевых направлений развития наших отношений должно стать повышение эффективности сотрудничества в финансово-банковской сфере, надо активнее использовать расчеты в национальных валютах. Много в этом плане уже сделано, сейчас доля рубля и риала во взаиморасчетах превышает 60 процентов", - сказал Володин.

По его словам, также "завершается опыт совместного применения национальных платежных систем "Мир" и "Шетаб".

"Это позволит минимизировать воздействие санкций и, конечно, решает вопросы, связанные с взаимовыгодным сотрудничеством, увеличением товарооборота между нашими странами", - отметил спикер Госдумы.