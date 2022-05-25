Первые 100 торговых дней 2022 года стали худшими для Nasdaq за всю историю рынка

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Для американского фондового рынка 2022 год, вероятно, запомнится значительной турбулентностью на фоне самого существенного обвала технологического сектора со времен падения доткомов, полагают эксперты, взявшие в расчет первые 100 торговых дней 2022 года.

По данным Dow Jones Market Data, динамика S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за первые 100 торговых дней 2022 года станет худшей с 1970 года, Nasdaq - за всю историю фондового рынка.

Nasdaq, который превосходил по динамике другие индикаторы в течение нескольких лет, в последние два месяца демонстрирует отставание, потеряв почти четверть стоимости. С марта индикатор продемонстрировал пять контртрендовых ралли в размере 4% или более, подсчитал рыночный эксперт Мэтт Уэллер, на которого ссылается MarketWatch.

Аналитики называют причиной подобной ситуации привычные факторы, в числе которых инфляционное давление, жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также конфликт на Украине, который привел к росту цен на продукты питания и энергоресурсы, и локдауны в Китае, негативно сказавшиеся на мировых цепях поставок.

Индикатор S&P 500 демонстрирует снижение на протяжении семи недель подряд с начала года, что отмечалось всего трижды в истории: в 1970, 1980 и 2001 годах.

Волатильность рынка в 2022 году также носит нетипичный характер. Так, S&P 500 демонстрирует внутрисессионные колебания в диапазоне 2% или более в течение почти 40% дней с начала года.

Темпы распродаж на фондовом рынке и опасения по поводу возможной рецессии в экономике США в следующем году омрачают прогноз для рынков. При этом многочисленные статистические данные лишь подкрепляют это беспокойство.

Аналитики Jefferies опубликовали заметку для клиентов, рассмотрев динамику S&P 500 в годы после периодов исторически значимых потерь, чтобы проверить теорию о том, что распродажи, подобные нынешней, как правило, впоследствии приносят выгоду тем, кто покупает акции по сниженной цене.

Эксперты проанализировали периоды, когда S&P 500 демонстрировал падение на 10%, 15%, 20% и 25% с достигнутых максимумов. В результате они пришли к выводу, что фондовые рынки США, как правило, не отыгрывают потери в течение одного года.

Вероятно, это является одной из причин осторожности профессиональных денежных управляющих, отмечает MarketWatch. По данным исследования Global Fund Managers, проведенного Bank of America, фондовые управляющие в мае увеличили денежные позиции на 5%, до максимума за 20 лет.