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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

ЦБ РФ продлит большую часть мер поддержки банков, истекающих в конце июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует продлить большую часть мер поддержки банковского сектора, введённых в феврале-марте в условиях санкций и волатильности финансовых рынков и истекающих в июне этого года, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов .

В частности, Банк России намерен продлить до конца года применение банками нулевого значения повышенной и повышенной дополнительной ставок взносов в фонд страхования вкладов, следует из презентации Данилова в ходе конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

По мерам, которые заканчиваются в конце 2022 года, регулятор примет решение в октябре-ноябре, уточнил он.

Данилов также сообщил, что ЦБ не планирует продлять приостановку действия ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) при выдаче потребительских кредитов и займов. Эта мера истекает 30 июня 2022 года.

ЦБ РФ
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