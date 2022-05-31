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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

ЦБ РФ продлил послабления по нормативам концентрации риска

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, как и анонсировал ранее, продлевает до конца 2022 года срок применения пониженного риск-веса по нормативам концентрации риска.

Регулятор во вторник сообщил, что принял решение продлить возможность применения пониженного коэффициента риска 50% при расчете нормативов концентрации риска (Н6, Н7, Н21 и Н25) при условии наращивания банком до конца 2022 года (изначально было по 31 мая 2022 года) портфеля кредитов и безотзывных аккредитивов, выданных нефинансовым организациям (группе связанных заемщиков - нефинансовых организаций) более чем на 10 млрд рублей.

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Мера направлена на облегчение передачи кредитов между банками и в целом на поддержание потенциала кредитования экономики.

Срок применения самой льготы по нормативам концентрации риска остается без изменений - по 31 мая 2025 года.

На прошлой неделе представители ЦБ заявили, что регулятор планирует продлить большую часть мер поддержки банковского сектора, введённых в феврале-марте в условиях санкций и волатильности финансовых рынков и истекающих в июне этого года. По мерам, которые заканчиваются в конце 2022 года, регулятор примет решение в октябре-ноябре.

ЦБ РФ
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