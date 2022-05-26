"Молдовагаз" и "Газпром" в пятницу обсудят возможность изменения схемы оплаты газа

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представители "Молдовагаза" и "Газпрома" в пятницу проведут переговоры, в ходе которых среди прочего будет обсуждаться возможность пересмотра условий оплаты газа. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну журналистам в четверг.

"В пятницу состоится встреча представителей "Молдовагаза" и "Газпрома" по поводу поставок природного газа в Молдавию. Пока российская компания не дала Кишиневу ответа на вопросы, которые существуют по контракту на поставку газа", - сказал Спыну.

Он отметил, что также неоднократно обращался к "Газпрому", но никакого ответа не получил.

"В этой ситуации, правительство пытается определить несколько источников для поставок газа и создания запасов. Переговоры с "Газпромом" нужно продолжать. Пытаемся определить, возможно ли пересмотреть условия оплаты, потому что проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты. Для нас позиция правительства заключается в диверсификации. Если это контракт с "Газпромом" и он выгоден - окей, продолжим. Если мы сможем найти выгодные цены или близкие к контракту от "Газпрома", нам, разумеется, следует заключить такие контракты хотя бы ради формирования госрезервов", - полагает вице-премьер.

Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года вступил в силу новый договор между "Молдовагазом" и "Газпромом" на поставку газа в Молдавию сроком на пять лет. Подписанию договора предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всего долга в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора долга был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности Молдавии. Однако правительство Молдавии признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний. В то же время, в начале февраля "Газпром" заявил, что "односторонний подход" молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с достигнутыми ранее договоренностями.

Власти Молдавии опасались, что "Газпром" расторгнет договор с "Молдовагазом" с 1 мая из-за невыполнения положений протокола. Однако в конце апреля "Газпром" официально подтвердил, что в мае поставит газ в Молдавию, несмотря на то, что власти Кишинева не провели независимый аудит долга "Молдовагаза".

После подписания нового контракта тарифы для молдавских потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января 2022 года тарифы были повышены еще на 40% - до $620 за 1 тыс. кубометров. Накануне "Молдовагаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом относительно повышения тарифа на газ для конечных потребителей еще на 58%.

Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии в ноябре 2021 года составляла $450 за 1 тыс. куб. метров, в декабре - $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564 за 1 тыс. куб. метров, в марте - $547, в апреле - $1193, в мае - $920 за 1 тыс. кубометров.