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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Apple увеличит бюджет на выплаты зарплат

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Apple Inc повысит зарплаты сотрудников в условиях усиливающейся инфляции, а также жесткого рынка труда.

В среду компания объявила сотрудникам, что общий бюджет на выплаты зарплат будет увеличен. Начальная зарплата сотрудников с почасовой оплатой труда в США будет поднята до $22 в час, что выше среднего уровня по рынку, сообщает The Wall Street Journal. Начальные оклады также вырастут, обещают в компании.

"Поддержка и удержание членов нашей команды по всему миру позволяет нам предоставлять самые лучшие, самые инновационные, продукты и услуги для наших клиентов, - говорится в сообщении, распространенном Apple среди сотрудников. - В этом году мы повышаем бюджет компании на выплату компенсаций".

За последние месяцы Apple столкнулась с рядом проблем в трудовой сфере – от желания сотрудников ее розничных магазинов вступать в профсоюзы до недовольства инженеров планами компании по возврату людей в офисы.

По данным WSJ, Apple пообещала сотрудникам розничных магазинов и сервисов AppleCare, работающих с почасовой оплатой труда, поднять зарплаты с начала июля, а не в конце финансового года (сентябрь), как это происходит обычно.

Кроме того, на прошлой неделе компания отказалась от планов вернуть сотрудников в офисы минимум на три дня в неделю из-за роста заболеваемости COVID-19 в Калифорнии.

Apple
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