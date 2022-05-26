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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю
Фото: Thomas Körbel/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" из-за отсутствия комплектующих введет простой с 30 мая по 3 июня включительно, сообщил "Интерфаксу" представитель независимого профсоюза работников автозавода "Единство" Леонид Емшанов.

"Простой в период с 30 мая по 3 июня с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами", - сказал Емшанов.

Простой на "АвтоВАЗе"

"АвтоВАЗ" из-за дефицита полупроводников вводил временные приостановки производства с середины прошлого года.

Так, с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников руководство предприятия перенесло на период с 4 по 25 апреля 2022 года корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа. За это время компания планировала накопить запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске в мае. Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая, завод был вынужден объявить о простое на период с 11 по 13 мая, а затем с 16 по 20 мая, с 23 по 27 мая.

24 мая новый генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов (вступил в должность 23 мая - ИФ) на встрече с коллективом тольяттинского автозавода заявил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня, а затем о постепенном восстановлении его объемов.

АвтоВАЗ Леонид Емшанов
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