Европейские акции выросли вторую сессию подряд после протокола заседания ФРС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг, увеличившись по итогам второй сессии кряду после публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,3% и составил 435,71 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 1,59%, французский САС 40 - на 1,78%, британский FTSE 100 - на 0,56%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,22% и 1,47% соответственно. Испанский индекс завершил ростом пятую сессию подряд и достиг максимума с ноября прошлого года.

Как показал обнародованный накануне протокол последнего заседания Федрезерва, большинство руководителей регулятора полагают, что увеличение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов будет уместным по итогам нескольких ближайших встреч.

После ожидаемой серии повышений ставки, направленной на борьбу с высокой инфляцией, Федрезерв проведет новую оценку ситуации в экономике, чтобы понять последствия своих действий.

Как сообщалось, ФРС повысила ставку по итогам майского заседания на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года.

Тем временем новое исследование Bloomberg Economics, опубликованное в четверг, указывает, что конфликт России и Украины и новые локдауны в Китае, связанные с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, на фоне ускорения инфляции подрывают восстановление мировой экономики.

Рост ВВП еврозоны в 2022 году будет примерно на 2 процентных пункта ниже, чем мог бы быть в отсутствие этих обстоятельств, а рост ВВП США - на 1,1 процентного пункта, отмечают экономисты агентства в докладе, опубликованном в четверг.

Международное рейтинговое агентство Moody's также понизило прогнозы глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы. Прогноз роста ВВП стран еврозоны на текущий год ухудшен до 2,5% с ожидавшихся в марте 2,8%, на следующий - повышен до 2,3% с 2,2%.

Бумаги Ted Baker PLC выросли в цене на 0,7% на новости, что британский бренд одежды сократил доналоговый убыток в 2022 финансовом году.

Тем временем бумаги британской химической компании Johnson Matthey PLC опустились на 3,6% на фоне слабого прогноза на 2023 год.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции продуктового ритейлера Ocado Group PLC, подскочившие на 11,5%, и немецкого онлайн-ритейлера Zalando, подрожавшие на 10,2%.

Самое резкое снижение показали бумаги британских генерирующих компаний Centrica Plc (-7,2%) и United Utilities (-6,6%), а также акции шведской компании Fastighets AB Balder, работающей на скандинавском рынке недвижимости (-5,2%).