Нидерландский морской подрядчик Van Oord приостановит участие в тендерах в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международный подрядчик морских инженерных проектов Van Oord (Нидерланды) принял решение отказаться от участия в новых конкурсах по проектам в России, сообщили "Интерфаксу" в компании.

У компании Ван Оорд в данное время имеется контракт на буксировку линии СПГ для проекта "Арктик СПГ 2", который находится под влиянием санкций. Отмечается, что вследствие увеличения западных санкций, а также ответных российских мер, "продолжать работы в России очень сложно". "Компания Ван Оорд не будет участвовать в новых тендерах на протяжении действия санкции, чтобы обойти трудности в дальнейшем", сообщили в Van Oord.

"После завершения дноуглубительных работ на подходном канале и акватории терминала "Утренний" суда компании отправлены для участия в других проектах. В настоящее время компания Ван Оорд не имеет судов на территории России", - отметили в компании.

В Van Oord не стали дополнительно комментировать статус контракта на буксировку СПГ линии для "Арктик СПГ 2".

Петербургская компания "Ван Оорд РДМК" (российская структура Van Oord) в 2020 году участвовала в конкурсе на проведение дноуглубительных работ для терминала "НОВАТЭКа" по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке, конкурсная комиссия тогда признала заявку компании не соответствующей условиям закупки.

В августе 2021 года ФГУП "Росморпорт" (подведомственное Росморречфлоту) выбрало победителем конкурса на выполнение дноуглубления СПГ-терминала на Камчатке московский филиал China Communications Construction Company Ltd. (CCCC, "Китайская компания коммуникаций и строительства"). СССС стала единственным участником торгов, контракт был заключен по цене предложения в 19,6 млрд рублей. В начале года функции заказчика - застройщика по проекту были переданы ФКУ "Ространмодернизация".

Как, сообщалось, в мае 2022 года суд Мурманской области по иску дочерней компании "НОВАТЭКа" - ООО "Арктик СПГ 2" - наложил арест на суда ООО "Боскалис" (принадлежит голландской Boskalis), выполнявшие работы в рамках договора с подрядчиком по проекту строительства завода по сжижению природного газа (СПГ).

Суд удовлетворил заявление "Арктик СПГ 2" о принятии предварительных обеспечительных мер и наложил арест на земснаряд Nordic Giant и понтон Arctic Scradeway, запретил капитану морского порта "Большой Санкт-Петербург" производить какие-либо регистрационные действия в реестрах морского порта в отношении данных судов. Арестованное имущество определено передать на хранение ООО "Онего Шиппинг Лтд" (Санкт-Петербург, владеет Александр Куликов) с возможностью пользоваться им.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая - всего 19,8 млн т/г. Инвестиции в проект оцениваются в эквиваленте $21,3 млрд.

Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. Запуск первой линии планировался в 2023 году (не позднее III квартала), второй и третьей - в 2024 и 2025 годах соответственно.

Однако санкции Евросоюза, наложенные в отношении участия в российских энергопроектах, а также санкции на поставку оборудования и материалов для СПГ-отрасли привели к сложностям в финансировании и реализации "Арктик СПГ 2".

"НОВАТЭКу" в проекте принадлежит 60%, по 10% у французской Total, китайских CNPC и CNOOC, а также у консорциума японских компаний Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC).