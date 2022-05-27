Токаев предложил странам ЕАЭС помогать иностранным компаниям в релокации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партнерам по ЕАЭС создавать комфортные условия для релокации иностранных компаний на фоне западных санкций. Он заявил это на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕАЭС. К тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180 миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев", - сказал он и предложил выстроить эту работу в формате "рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена - министра коллегии ЕЭК".

"Промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года", - добавил президент.

Токаев также призвал ускорить завершение начатых совместных проектов стран ЕАЭС и начать новые. Еще он призвал усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать скоростные трансконтинентальные коридоры, обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность.

"В это не простое время особую актуальность приобретает вопрос расширения объединения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Об этом я уже говорил на заседании Высшего совета в октябре прошлого года. Данное направление было определено одним из приоритетных при председательстве Казахстана в органах Евразийского экономического союза", - добавил Токаев.

Он напомнил, что в конце прошлого года ЕАЭС подписал меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества, и предложил перейти к обсуждению конкретных проектов.

"Сегодня мы даем старт переговорам по заключении соглашения о свободной торговле с Индонезией, ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки соглашение с Монголией. Заданный вектор в текущих условиях приобретает особую актуальность. Поэтому комиссии и правительствам, на мой взгляд, следует ускорить данную работу", - сказал президент Казахстана.