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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

МосБиржа планирует в июле запустить фьючерсные контракты на пшеницу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - МосБиржа намерена в июле запустить фьючерсные контракты на пшеницу, сообщил руководитель направления ПАО "Московская биржа" Евгений Бурцев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в пятницу.

По его словам, лот контракта составит 1 тонна (пшеница 4-го класса, CPT Новороссийск). "Может быть, для участников реального рынка это покажется минимальным значением, но большой пласт инвесторов, которые торгуют на срочном рынке Московской биржи - это частные инвесторы. Если раньше их доля была 50%, то сегодня - 70%", - сказал он.

"Контракт расчетный, он не несет никаких обязательств по поставке физического товара, - уточнил он. - Мы его сделали месячным для того, чтобы вы могли хеджировать свои позиции в течение всего сезона в конкретный месяц".

Бурцев сообщил, что биржа планирует также запустить "более сложный, но актуальный поставочный фьючерсный контракт на сою". "Ближе к августу-сентябрю хотим с коллегами из НТБ (Национальная товарная биржа, входит в группу "Московская биржа") запустить расчетный фьючерсный контракт на подсолнечное масло и подсолнечный шрот", - сказал он.

По словам Бурцева, есть потребность и в российском фьючерсном контракте на сахар. Сейчас на бирже торгуется международный фьючерс на сахар.

Важность внедрения этих инструментов он объяснил также тем, что в настоящее время РФ, как говорят экспортеры, "отрезали от всех бенчмарков".

"Есть проект закона, который будет рекомендовать компаниям, которые занимаются производством, продавать отдельные виды - до 25% - товара на организованных торгах. Тем самым НТБ будет формировать бенчмарки, а мы будем запускать на них фьючерсные контракты. У нас в приоритете, конечно, сельхозпродукция и продукты переработки, но мы смотрим активно и на энергетические фьючерсы, и на минудобрения", - сказал Бурцев.

МосБиржа Евгений Бурцев
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