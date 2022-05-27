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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Минфин РФ ждет до 1 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов в 2022 г.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2022 году, по оценке Минфина, получит дополнительные нефтегазовые доходы в размере до 1 трлн руб.

"Мы оцениваем получение дополнительно нефтегазовых доходов, по тому прогнозу, который мы с Минэкономразвития сформировали, до триллиона рублей", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Он напомнил, что в этом году допдоходы от нефти и газа идут на расходы, а не зачисляются в ФНБ.

"Все эти деньги, которые поступают от нефти и газа, если раньше частично направляли в резерв, то в этом году полностью идут на расходы. Эти деньги как раз пойдут и на дополнительные выплаты пенсионерам, дополнительные выплаты семьям с детьми, на проведение специальной операции. Поэтому ресурсы для этого есть. И это, в том числе дополнительные нефтегазовые доходы", - сказал он.

Антон Силуанов Минфин
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