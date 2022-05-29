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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Bloomberg сообщил, что инвесторы не получили платежи по двум выпускам евробондов РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Инвесторы не получили купонные платежи по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036" в долларах и евро: по состоянию на вечер пятницы средства до держателей не дошли, сообщило агентство Bloomberg.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее, скорее всего, не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. В пятницу вечером НРД сообщил, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам.

Условия обоих выпусков еврооблигаций РФ предполагают 30-дневный льготный период, в течение которого ситуация с платежами может быть исправлена.

Купонный платеж по выпуску с погашением в 2026 году составляет $71,25 млн, по выпуску с погашением в 2036 году - 26,5 млн евро.

Россия-2026 Россия-2036
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