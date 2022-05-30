Акционеры "ЛУКОЙЛа" 30 мая утвердят нового президента

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" 30 мая на внеочередном собрании в заочной форме должны одобрить вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Вагита Алекперова и утвердить нового главу компании.

Как говорится в материалах к собранию, вопрос о досрочном прекращении полномочий президента вынесен в связи с невозможностью исполнения Алекперовым обязанностей единоличного исполнительного органа ПАО "ЛУКОЙЛ" по причине введения в отношении него санкций и полученного от него соответствующего уведомления.

До момента избрания нового руководителя НК совет директоров назначил временным единоличным исполнительным органом - президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вадима Воробьева, занимавшего позицию первого исполнительного вице-президента. Его же кандидатура является единственной для избрания в качестве нового президента НК.

Список лиц, которые могут участвовать в собрании, составляется по данным на 5 мая.

По данным НК, по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary, в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций НК, правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером компании, отмечал "ЛУКОЙЛ".

Согласно последнему проспекту евробондов компании, по состоянию на 30 сентября 2021 года, Алекперов прямо или косвенно владел или являлся бенефициаром (в том числе через семейные трасты и взаимные фонды) 28,33% акционерного капитала "ЛУКОЙЛа".

Бизнесмен является основателем "ЛУКОЙЛа", который был зарегистрирован в качестве акционерного общества в 1993 году. Тогда же Алекперов и возглавил компанию в качестве президента.

Алекперов 13 апреля был включен в санкционный список Великобритании. До этого он попал в аналогичный список Австралии.

Воробьев 1961 года рождения, работает в периметре компании с 1998 года, в правлении с 2010 года.