ЦБ ограничил торги бумагами, заблокированными мировыми клиринговыми центрами

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банк России принял решение с 30 мая ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Исключением стали ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющие производственную и экономическую деятельность в основном в России.

Регулятор отмечает, что сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги ими возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.

ЦБ сообщает, что его решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.