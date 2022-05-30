Поставки газа из России в Турцию по "Голубому потоку" возобновились

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Поставки газа из РФ в Турцию по черноморскому газопроводу "Голубой поток" возобновились после завершения планового обслуживания.

"Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен. Поставки газа сегодня возобновлены", - сообщили "Интерфаксу" в Управлении информации ПАО "Газпром".

Как отмечалось, комплекс плановых работ на объектах магистрали, предусматривающий сокращение и приостановку поставок, был запланирован с 17 по 30 мая 2022 года.

"Проведение комплекса плановых работ в указанные сроки было запланировано еще в 2021 году. И компания, и ее потребители учитывают остановку газопровода в своих планах", - также комментировали в "Газпроме".

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. Транспортировка газа по магистрали в 2021 году выросла почти в два раза - до 15,98 млрд куб. м, поставив новый рекорд. В сутки газопровод может перекачивать 47,355 млн куб. м газа.