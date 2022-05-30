Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Поставки газа из России в Турцию по "Голубому потоку" возобновились

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Поставки газа из РФ в Турцию по черноморскому газопроводу "Голубой поток" возобновились после завершения планового обслуживания.

"Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен. Поставки газа сегодня возобновлены", - сообщили "Интерфаксу" в Управлении информации ПАО "Газпром".

Как отмечалось, комплекс плановых работ на объектах магистрали, предусматривающий сокращение и приостановку поставок, был запланирован с 17 по 30 мая 2022 года.

"Проведение комплекса плановых работ в указанные сроки было запланировано еще в 2021 году. И компания, и ее потребители учитывают остановку газопровода в своих планах", - также комментировали в "Газпроме".

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. Транспортировка газа по магистрали в 2021 году выросла почти в два раза - до 15,98 млрд куб. м, поставив новый рекорд. В сутки газопровод может перекачивать 47,355 млн куб. м газа.

Газпром Турция Голубой поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СД "Роснефти" рекомендовал дивиденды за 2021 год в 23,63 рубля на акцию

Цена нефти Brent поднялась выше $120 за баррель

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Заявка на прокачку газа через Украину остается на одном уровне девятый день подряд

Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по "Дружбе"

Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по "Дружбе"

Сбербанк снизил ставки по вкладам, потребкредитам и ипотеке

Заявка на прокачку газа через Украину остается минимальной восьмой день подряд

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });