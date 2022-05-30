Правительство Белоруссии предложило временно изменить макрополитику

В частности, предложены таможенные и налоговые отсрочки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии подготовило законопроект по изменению макроэкономической политики до конца 2023 года ради минимизации негативных последствий западных санкций на экономику страны. Проект 30 мая рассмотрят у президента Александра Лукашенко, сообщает "БелТА".

"Правительство подготовило проект документа, устанавливающий на полтора года новые подходы к экономической политике. Знаю, по отдельным положениям есть разные, порой полярные мнения государственных органов и должностных лиц - разработчиков", - сказал Лукашенко.

По его словам, положения законопроекта затрагивают практически все сферы экономики: инвестиции и финансы, условия для производственной деятельности, транспорт и логистику, социальные гарантии населению.

Сам президент скептически оценивает предлагаемые меры. "Несмотря на то, что предлагаемые меры имеют временный характер, каждая из них достаточно серьезная и вносит существенные изменения в действующее регулирование отдельных процессов. И вот тут нам бы этими "временными мерами" не разбалансировать и не дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране", - сказал он.

При этом, по его словам, "как мне докладывают, целью подготовки закона является стремление устранить негативное влияние западных санкций на экономику Белоруссии".

Опасения Лукашенко вызывают "вопросы кардинального пересмотра практики регулирования некоторых направлений". В частности, предлагаются таможенные и налоговые отсрочки, мораторий на рост имущественных налогов. "Но как это отразится на доходах бюджета? Следовательно, на зарплатах учителей, врачей, выплате пенсий и детских пособий?" - отметил он.

По его мнению, в качестве первоочередных мер необходимы срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, особенно на непервоочередные стройки и закупки, и агрессивное импортозамещение.