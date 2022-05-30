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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

ЦБ РФ выпустил серебряную монету к 100-летию нелегальной разведки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банк России 30 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летний юбилей нелегальной разведки", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена из сплава 925-й пробы тиражом 3 тыс. штук, она содержит 31,1 грамма серебра.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение скульптурной композиции в честь отечественных разведчиков "Отечество, доблесть, честь" на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения главного входа в штаб-квартиру Службы внешней разведки России. По окружности выполнены рельефные надписи "Без права на славу во славу державы", "Управление "С", "100 лет", "СВР России", разделенные изображениями малой эмблемы нелегальной разведки и лавровой ветви.

ЦБ РФ
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