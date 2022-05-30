РФ на минувшей неделе увеличила экспорт пшеницы почти на 8% до 329 тыс. т

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия на минувшей неделе экспортировала 329 тысяч тонн пшеницы, что на 7,8% больше, чем неделей ранее. Но из-за резкого падения поставок кукурузы и ячменя общий экспорт зерновых снизился, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель аналитического центра Союза Елена Тюрина, всего было экспортировано 363 тыс. тонн основных зерновых культур против 386 тыс. тонн неделей ранее. Если экспорт пшеницы вырос, то отгрузки ячменя упали почти в пять раз, до 5 тыс. тонн, кукурузы - в два раза, до 29 тыс. тонн.

По ее словам, ежедневные отгрузки зерновых на минувшей неделе сократились до 52 тыс. тонн с 55 тыс. тонн неделей ранее. Экспорт пшеницы за этот период вырос до 47 тыс. тонн с 44 тыс. тонн соответственно. В то же время отгрузки ячменя упали до 0,7 тыс. тонн, кукурузы - до 4 тыс. тонн.

"Это связано, прежде всего, с тем, что экспортный потенциал у нас уже практически исчерпан. По состоянию на 30 мая было экспортировано 39,4 млн тонн зерновых (с начала сельхозгода – с 1 июля 2021 года), в том числе 34,4 млн тонн пшеницы. Это меньше, чем в предыдущем сезоне", - сказала Тюрина, уточнив, что в целом экспорт зерновых сократился на 18,6%, в том числе пшеницы - на 10,4%, ячменя - на 40%, кукурузы - на 37%.

Тюрина обратила внимание на то, что на минувшей неделе значительно выросли отгрузки в Египет - до 62 тыс. тонн, хотя в предыдущие недели они снижались. В число покупателей вернулись Ливия, куда было отправлено более 60 тыс. тонн, и Нигерия - 40 тыс. тонн. "При этом снизился экспорт в Турцию. Но это связано с тем, что в принципе Турция закупила уже достаточные объемы", - считает она.

Всего российское зерно на минувшей неделе закупали семь стран (шесть неделей ранее).

Как прогнозирует Тюрина, до конца сезона (заканчивается 30 июня) РФ может экспортировать еще более 1 млн тонн пшеницы. Сославшись на данные Росстата, она сообщила, что запасы пшеницы в сельхозпредприятиях на 6,4% больше прошлогодних, на перерабатывающих предприятиях и элеваторах - на 19,5%.

Тюрина также сообщила, что экспортом зерна на минувшей неделе занимались 7 компаний против 6 неделей ранее.

Говоря о ценовой ситуации, эксперт сообщила, что цены снизились и на мировом, и на внутреннем рынке. Французская пшеница подешевела почти на $9, до $449 за тонну, американская - на $21, до $455. Цены на российскую пшеницу снизились почти на 3% и сейчас составляют $399-400 за тонну (FOB). Неделей ранее было $410 за тонну. "Наш дисконт относительно европейской пшеницы на сегодняшний день составляет $50 за тонну, неделей ранее это было $48, то есть, в принципе, дисконт достаточно стабильный", - сказала она.

Пшеница у производителей подешевела на 3,2%, до $270 за тонну. "Но, думаю, вполне вероятен сценарий дальнейшего снижения на фоне больших запасов", - заявила Тюрина.