НАПФ попросила правительство выкупить у НПФ российские еврооблигации

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Беспрецедентно жесткие санкции, создавшие массу проблем для российских компаний и банков при обслуживании внешнего долга, могут серьезно ударить и по отечественным держателям этих бумаг, в частности, по негосударственным пенсионным фондам.

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) попросила правительство организовать централизованный выкуп российских еврооблигаций у НПФ или предоставить вместо них локальные рублевые бумаги, которые соответствовали бы структуре пенсионных резервов или пенсионных накоплений. НАПФ призывает не затягивать с решением этого вопроса, иначе НПФ ждут существенные списания и дополнительные издержки.

Растущие риски для НПФ

Письмо со своими предложениями на имя премьер-министра Михаила Мишустина и министра финансов Антона Силуанова в конце апреля направил президент НАПФ Сергей Беляков ("Интерфакс" ознакомился с его содержанием).

Согласно данным НАПФ, которые приводятся в письме, на 31 марта в состав пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ были включены облигации иностранных "дочек" российских компаний и банков в рублях и иностранной валюте на общую сумму 31,2 млрд рублей (в эту сумму в расчетах ассоциации также включен российский выпуск облигаций Газпромбанка в долларах и несколько выпусков евробондов Минфина РФ).

В силу беспрецедентных санкций против российских юрлиц, ограничения Euroclear операций по счету НРД, неисполнения Euroclear любых инструкций на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами, включая инструкции на участие в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам, и, как следствие, неполучения инвесторами - резидентами РФ значительного объема денежных средств в рублях и иностранной валюте, создается риск убытков для держателей еврооблигаций, а у ряда НПФ складывается критическая ситуация, пишет Беляков.

Любые отклонения от закрепленного в эмиссионной документации порядка перечисления купонных или других платежей в счет погашения долга, безусловно, приведут к дефолту по обязательствам эмитентов ценных бумаг, а в силу правил отражения справедливой стоимости активов в составе пенсионных резервов или пенсионных накоплений НПФ будут обязаны списать стоимость таких активов, то есть отразить убытки. Это повлечет за собой неудовлетворительные финансовые результаты НПФ и риск невозможности исполнения своих обязательств, отмечается в письме.

При этом, как подчеркивает президент НАПФ, в силу действующего законодательства НПФ обязан предпринимать необходимые меры, направленные на обеспечение сохранности пенсионных резервов или пенсионных накоплений. Поэтому в случае возникновения дефолта по обязательствам эмитента ценных бумаг НПФ обязан будет осуществить полный комплекс мер, направленных на защиту интересов участников и вкладчиков, включая обращение в судебные органы за защитой их прав и законных интересов.

"Однако в текущей ситуации тотальных санкций против российской экономики более верным решением стала бы выработка взаимоприемлемого варианта, при котором исключается судебный спор между бенефициарами получения дохода от размещенных еврооблигаций и держателями еврооблигаций, находящихся в одной юрисдикции - на территории РФ", - говорится в письме.

В качестве меры поддержки пенсионной отрасли НАПФ просит рассмотреть возможность осуществления централизованного выкупа у НПФ евробондов, с оплатой в рублях (на примере выкупа в марте 2022 года Минфином еврооблигаций "Россия-2022") или предоставления других ценных бумаг, номинированных в рублях и отвечающих требованиям ЦБ к составу и структуре активов пенсионных резервов или пенсионных накоплений, включая ОФЗ сопоставимой дюрации.

Для этого может быть создан специальный фонд, который аккумулирует в составе своих активов все еврооблигации для дальнейшей редомициляции или полного погашения долга другими способами.

В письме отдельно подчеркивается, что "длительный поиск решения приведет к существенным списаниям и дополнительным издержкам НПФ".

НПФ "Благосостояние" и все остальные

Наибольший объем еврооблигаций в рублевом эквиваленте, по данным, которые приводит НАПФ, приходится на НПФ "Благосостояние" - пенсионному фонду принадлежат бумаги примерно на 21,1 млрд рублей из 31,2 млрд, о которых идет речь в письме. Среди бумаг, принадлежащих фонду, указаны валютные еврооблигации "Газпрома", "Металлоинвеста", ВЭБа, "ЛУКОЙЛа", "ФосАгро", "СИБУРа", "Совкомфлота", ГТЛК и "Полюса", а также рублевые еврооблигации Veon и РЖД. Все евробонды у НПФ "Благосостояние" учитываются в структуре пенсионных резервов.

У НПФ "Газфонд пенсионные накопления" указаны долговые бумаги на 9 млрд рублей, причем фактически вся эта сумма приходится на один выпуск долларовых облигаций Газпромбанка. У других НПФ суммы вложений существенно меньше - НПФ "Достойное будущее" является держателем еврооблигаций Московского кредитного банка (МКБ) на 656,7 млн рублей, НПФ "Большой" - еврооблигаций ВЭБа на 438,5 млн рублей, НПФ "Традиция" - небольших объемов евробондов РФ, ВЭБа, "Газпрома" и МКБ на общую сумму 45,4 млн рублей.