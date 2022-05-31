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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Решение об отключении Сбербанка от SWIFT не повлияет на проведение им внутрироссийских операций, в международных расчетах и так уже есть ограничения из-за действующих санкций, сообщила кредитная организация.

"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - заявил банк.

В ночь на 31 мая стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в том числе отключение Сбербанка от SWIFT.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк SWIFT Евросоюз
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