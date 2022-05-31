Индексы РТС и Мосбиржи снизились на старте торгов в пределах 0,9%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник открылись снижением котировок blue chips и индексов на новости о том, что лидры стран Евросоюза договорились отключить Сбербанк от SWIFT и ввсти эмбарго на две трети российской нефти а также на фоне укрепления рубля. Лидируют в снижении бумаги золотодобывающих компаний.

К 10:01 индекс Мосбиржи снижался на 0,9%, до 2378,62 пункта, индекс РТС снижался на 0,8%, до 1205,74 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар подешевел на 1,58 рубля, до 60,67 рубля.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3%), Polymetal (-3%), расписки TCS Group (-2,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Яндекса" (-2,2%), "РусГидро" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "НЛМК" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), Сбербанка (-1,6% и -1,5% "префы"), расписки OZON (-1,6%), акции "Магнита" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Татнефти" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "МТС" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Подорожали акции UC Rusal (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Лидеры стран Евросоюза согласовали в ночь на 31 мая эмбарго на две трети поставляемой из России, отключение Сбербанка от SWIFT, запрет вещания трех государственных российских телеканалов и санкции против ряда граждан.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждали вариант, при котором эмбарго коснется нефти, поставляемой по морю. Это дало бы возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать нефть по трубопроводу "Дружба". Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон во вторник можно назвать противоречивым. С одной стороны, нефть дорожает, а Китай готовиться к ослаблению карантинных мер. С другой - в Европе согласовали частичное эмбарго против российской нефти, что предполагает потерю части каналов сбыта для российских нефтяников. Соответственно, краткосрочная реакция российского рынка может быть негативной из-за слабости бумаг нефтегазового сектора. Рубль может стабилизироваться на фоне завершения налоговых платежей и перспектив сокращения нефтяных доходов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что российский рынок акций во вторник будет под давлением продавцов на фоне новостей о частичном эмбарго ЕС на российскую нефть и отключении Сбера от SWIFT. Актуальным для индекса МосБиржи будет диапазон 2300-2350 пунктов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в ближайшие дни рынки могут продолжить волну восстановления, не исключен выход американского индекса S&P500 в район 4300 пунктов. Однако данная тенденция пока укладывается в рамки коррекции, и преждевременно говорить о переломе нисходящего тренда. В среднесрочной перспективе ужесточение монетарных условий будет оказывать давление на рынки акций и может привести к выходу ведущих индексов на новые локальные минимумы.

В США накануне биржи не работали из-за Дня поминовения.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,3%, корейский KOSPI вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%); слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2% к уровню минувшей пятницы).

Поддержку китайскому рынку оказывают хорошие статданные, а также ослабление антиковидных ограничений в стране.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае увеличился до 49,6 пункта по сравнению с 47,4 пункта в предыдущий месяц, что было минимумом за 26 месяцев, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Значение PMI ниже пограничной отметки 50 пунктов находится уже три месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 48,9 пункта, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены растут на фоне известий, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. К 10:01 июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,7%, до $123,72 за баррель (+1,6% в понедельник), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,4% к уровню закрытия пятницы, до $118,99 за баррель. Аналитики JPMorgan допускают, что полный отказ от российской нефти может повысить цены на это топливо до $185 за баррель.