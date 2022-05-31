Заявка на прокачку газа через Украину во вторник составила 42,1 млн куб. м

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 42,1 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в понедельник был 46,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Европейский рынок

Ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников в Европе в понедельник резко ухудшилась.

Выработка ветроэнергетических установок 30 мая обеспечила всего 5,6% энергобаланса по ЕС - это минимальное значение с конца декабря прошлого года, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На наступившей неделе окончательно пройдут запоздавшие весенние холода, установится солнечная и маловетреная погода. Это приведет к сокращению выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников и росту использования газа, а также увеличению потребления энергии на нужны кондиционирования.

Неприятный подвох со стороны ВИЭ пришелся как раз на день проведения саммита ЕС, который обсуждал шестой пакет санкций в отношении России. Также именно в понедельник об отказе платить за российский газ по новой схеме заявили Нидерланды и Дания.

В совокупности эти факторы привели к подорожанию газа в Европе на 5% - до $977 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF).

По мере снижения цен на рынке импорт СПГ в Европу в мае немного сокращается по отношению к уровню исторического рекорда апреля (тогда с терминалов СПГ в ГТС Европы было принято 10,651 млрд куб. м, или 355 млн куб. м в сутки). На последнюю отчетную дату (29 мая) уровень использования регазификационных мощностей терминалов Европы составляет 60%, что уже далеко от пика в 77%, пройденного в конце апреля.

Регион продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 46,19%, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,6 процентных пункта.

В этом году майская погода в Европе намного теплее (на четыре градуса), чем год назад, что увеличивает возможности закачки газа в хранилища. С начала мая скорость закачки газа в ПХГ на 34% превосходит средний показатель за последние пять лет (в апреле превышение было лишь на 12%). С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария и Финляндия в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.