Рубль уверенно растет к доллару и евро на старте торгов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро обвалились на "Московской бирже" во вторник утром. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине, несмотря на сообщения, что лидеры стран ЕС договорились об эмбарго на две трети нефти из РФ и отключении Сбербанка от SWIFT.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,66 - 63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,76 руб./$1 (-1,49 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 62,4125 руб./EUR1 (-1,89 руб. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,67 руб. к уровню закрытия 30 мая, до 61,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,34 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,3 руб. ниже официального курса.

Новые санкции

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на старте торгов, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Кроме того, Сбербанк будет отключен от SWIFT, предусмотрены запрет на вещание трех государственных российских телеканалов и санкции против ряда физических лиц. Санкции, в первую очередь, относительно поставок нефти давно обсуждались и были уже почти полностью учтены в котировках рубля.

"Есть согласие на запрет на импорт российской нефти в ЕС. Это немедленно коснется более чем двух третей импортируемой российской нефти", - написал Мишель в твиттере.

По его словам, согласованный пакет санкций, как и ожидалось, "включает в себя отключение Сбербанка, крупнейшего банка РФ, от SWIFT". Пакет санкций будет предусматривать и "запрет на вещание еще трех государственных российских каналов". Также, как отметил Мишель, предусмотрены санкции "против физлиц".

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила несколько иные данные. Она пояснила в соцсетях, что эмбарго коснется "к концу года около 90% импорта ЕС российской нефти".

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждали вариант, при котором эмбарго коснется нефти, поставляемой по морю. Это дало бы возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать нефть по трубопроводу "Дружба". Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.

Нефть дорожает

Цены на нефть растут утром во вторник на новости, что лидеры стран Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:06 во вторник составляет $123,5 за баррель, что на 1,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $118,89 за баррель, что на 3,32% выше итогового значения предыдущей сессии.

Решение ввести не полное, а частичное эмбарго является компромиссным из-за позиции Венгрии. Ранее аналитики JPMorgan писали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до $185 за баррель.