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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

ВВП Турции в I квартале вырос на 7,3% в годовом исчислении

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года экономика Турции выросла на 7,3% в годовом измерении, показали данные статистического института TurkStat.

Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП страны на 7,1%, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в январе-марте выросли на 19,5% в годовом выражении, госрасходы - на 0,9%.

Инвестиции бизнеса повысились на 1,1% после падения на 0,8% в четвертом квартале.

Экспорт подскочил на 16,8%, в то время как импорт вырос на 2,3%.

К четвертому кварталу ВВП Турции вырос в январ-марте на 1,2%.

TurkStat Турция
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