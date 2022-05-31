Боррель счел, что эмбарго ЕС на нефть из РФ вынудит Москву продавать ее дешевле

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия после введения ЕС эмбарго на ее нефть должна будет искать новых покупателей, продавать нефть дешевле и, соответственно, получать меньше средств за такие сделки, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Конечно, мы не можем помешать России продавать нефть кому-либо еще. Мы не настолько сильны, но мы самый важный клиент России", - сказал он журналистам.

"Им придется искать других клиентов и, конечно, им придется снизить цену. Цель санкций состоит в том, чтобы россияне получали меньше финансовых ресурсов [...] и это, конечно, случится", - полагает Боррель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти.

Согласно заключению саммита ЕС, главы государств и правительств стран ЕС согласились, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

Европейский совет намерен как можно скорее вернуться к вопросу о временном исключении для сырой нефти, доставляемой по трубопроводу, отмечалось в документе.

Также саммит ЕС призвал Совет Евросоюза безотлагательно принять шестой пакет санкций против РФ.