Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% в апреле. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7,7%. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал подъем на 7,8%.

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