ЦБ не исключил разделения нерезидентов по "дружественности" после их допуска на "Мосбиржу"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о допуске нерезидентов к торгам на "Московской бирже" в особом режиме обсуждается, дифференциация условий для "недружественных" и "дружественных" юрисдикций возможна, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Этот вопрос еще окончательно не решен, он обсуждается. Разные условия (для резидентов "недружественных" и "дружественных" стран - ИФ) быть могут", - сказала Юдаева, отвечая на вопрос, обсуждается ли допуск и возможна ли страновая дифференциация режимов.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что "Московская биржа" в конце июня планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Торги для нерезидентов будут проходить в режиме переговорных сделок, по крайней мере первое время.

Ужесточения правил для нерезидентов на фондовом рынке РФ

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер капитального контроля, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на беспрецедентно жесткие санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены, но активы нерезидентов на фондовом рынке остаются заблокированными.

В конце апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможности портфельных инвестиций нерезидентов через спецсчета типа "С", но о выводе их инвестиций с фондового рынка пока говорить рано.

Как сообщал "Интерфаксу" участник рынка, знакомый с ситуацией, сейчас брокеры готовят соответствующие IT-решения, чтобы предоставить возможность торговать в этом режиме своим "заблокированным" клиентам-нерезидентам.

Планов по переводу иностранцев из особого режима торгов "Мосбиржи" в обычный ни в каком обозримом будущем нет, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев.