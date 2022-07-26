"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует с 8 августа предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках "Московской биржи".

Для предоставления доступа клиентам профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации, говорится в сообщении.

"Московская биржа" добавит новое поле в анкету клиента, заполнение которого участником торгов обеспечит допуск указанным клиентам к торгам на фондовом и срочном рынках биржи.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в конце мая сообщала, что вопрос о допуске нерезидентов к торгам на "Московской бирже" в особом режиме обсуждается, дифференциация условий для "недружественных" и "дружественных" юрисдикций возможна.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что "Московская биржа" в конце июня планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги.

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер капитального контроля, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены, но активы нерезидентов на фондовом рынке остаются заблокированными.