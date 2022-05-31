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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В "Ренессанс Капитале" опровергли слухи о закрытии офисов в Лондоне и Нью-Йорке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционный банк "Ренессанс Капитал" рассматривает возможность закрытия своего лондонского офиса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным Bloomberg, инвестбанк закрывает офис в Нью-Йорке и прекращает глобальное аналитическое покрытие всех секторов.

В пресс-службе "Ренессанс Капитала" "Интерфаксу" сообщили, что инвестбанк планирует реструктуризацию, а не закрытие офисов в Нью-Йорке и Лондоне.

"Речь идет о реструктуризации наших компаний Renaissance Capital Limited и RenCap Securities Inc в Лондоне и Нью-Йорке. Это именно реструктуризация, не закрытие", - пояснили в пресс-службе.

"Ренессанс Капитал"

- один из старейших российских инвестиционных банков, он был основан в 1995 году. Офис "Ренессанс Капитала" в Нью-Йорке был открыт в 1996 году, в 1998 году инвестбанк получил лицензию Управления финансов Великобритании и запустил бизнес по продаже международных ценных бумаг в Лондоне.

По данным на сайте "Ренессанс Капитала", сейчас помимо Москвы, Нью-Йорка и Лондона, инвестбанк присутствует в Каире, Никосии, Лагосе, Найроби и Йоханнесбурге.

"Ренессанс Капитал" входит в состав группы "Онэксим" Михаила Прохорова.

Ренессанс Капитал США Великобритания
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