В "Ренессанс Капитале" опровергли слухи о закрытии офисов в Лондоне и Нью-Йорке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционный банк "Ренессанс Капитал" рассматривает возможность закрытия своего лондонского офиса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным Bloomberg, инвестбанк закрывает офис в Нью-Йорке и прекращает глобальное аналитическое покрытие всех секторов.

В пресс-службе "Ренессанс Капитала" "Интерфаксу" сообщили, что инвестбанк планирует реструктуризацию, а не закрытие офисов в Нью-Йорке и Лондоне.

"Речь идет о реструктуризации наших компаний Renaissance Capital Limited и RenCap Securities Inc в Лондоне и Нью-Йорке. Это именно реструктуризация, не закрытие", - пояснили в пресс-службе.