Швейцарский регулятор продлил мораторий в отношении "дочки" Сбербанка до 2 августа

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) продлила до 2 августа 2022 года срок действия защитных мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG, говорится в сообщении швейцарского регулятора.

"Меры будут действовать до 2 августа 2022 года из-за усиления санкций и сохраняющихся для банка рисков ликвидности", - отметила FINMA.

Защитные меры, введенные службой в отношении Sberbank (Switzerland) в начале марта, предусматривают запрет на платежи и транзакции, а также отсрочку по выплате депозитов.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.