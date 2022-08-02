Швейцарский регулятор вновь продлил мораторий в отношении "дочки" Сбербанка

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) продлила до 1 сентября 2022 года срок действия защитных мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG, говорится в сообщении регулятора. Этот шаг служба объяснила усилением международных санкций.

Защитные меры, введенные в отношении Sberbank (Switzerland) AG в начале марта, предусматривали запрет на платежи и транзакции, а также отсрочку по выплате депозитов. В июле FINMA на короткое время частично ослабила эти меры, разрешив банку удовлетворить требования кредиторов, не находящихся под санкциями.

Сбербанк планирует продать Sberbank (Switzerland) AG до середины июля, говорил ранее первый зампред правления Александр Ведяхин в интервью "Интерфаксу".

"Мы ее продаем (швейцарскую "дочку" - ИФ). У нее тоже положительный капитал и ликвидность. Там сейчас находится представитель швейцарского регулятора. Мы ведем очень плодотворный диалог с FINMA. У нас есть покупатель, и мы рассчитываем заключить сделку в обозримой перспективе", - сказал тогда Ведяхин, отметив, что активом интересовались несколько покупателей.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с этой кредитной организацией. В июле крупнейший российский банк был включен в санкционный список ЕС.