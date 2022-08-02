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Швейцарский регулятор вновь продлил мораторий в отношении "дочки" Сбербанка

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) продлила до 1 сентября 2022 года срок действия защитных мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG, говорится в сообщении регулятора. Этот шаг служба объяснила усилением международных санкций.

Защитные меры, введенные в отношении Sberbank (Switzerland) AG в начале марта, предусматривали запрет на платежи и транзакции, а также отсрочку по выплате депозитов. В июле FINMA на короткое время частично ослабила эти меры, разрешив банку удовлетворить требования кредиторов, не находящихся под санкциями.

ЭкономикаШвейцарский регулятор продлил мораторий в отношении "дочки" Сбербанка до 2 августаЧитать подробнее

Сбербанк планирует продать Sberbank (Switzerland) AG до середины июля, говорил ранее первый зампред правления Александр Ведяхин в интервью "Интерфаксу".

"Мы ее продаем (швейцарскую "дочку" - ИФ). У нее тоже положительный капитал и ликвидность. Там сейчас находится представитель швейцарского регулятора. Мы ведем очень плодотворный диалог с FINMA. У нас есть покупатель, и мы рассчитываем заключить сделку в обозримой перспективе", - сказал тогда Ведяхин, отметив, что активом интересовались несколько покупателей.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с этой кредитной организацией. В июле крупнейший российский банк был включен в санкционный список ЕС.

Швейцария Сбербанк
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