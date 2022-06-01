Майские холода потребовали от "Газпрома" нарастить поставки на рынок РФ на 18%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Холодная погода в России в мае текущего года потребовала от "Газпрома" нарастить поставки на внутренний рынок почти на 18%. В результате по итогам 5 месяцев 2022 года они находятся на уровне прошлого года, хотя еще за 4,5 месяца наблюдалось снижение на 3%.

Средняя температура воздуха в России в мае была на 2,6 градуса Цельсия ниже, чем год назад, свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС России". При этом в Европе было примерно на 5 градусов теплее, чем годом ранее.

"Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года (по итогам 5 месяцев 2022 года - ИФ). При этом в мае они - на 17,7% выше прошлогоднего показателя. Май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения 22 раза достигали рекордных суточных показателей за 10 лет. Большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца", - говорится в сообщении "Газпрома".

Экспорт

Среднесуточный экспорт концерна в дальнее зарубежье в мае составил 352 млн куб. м в сутки после 387 млн куб. м в сутки в апреле, следует из опубликованных данных.

Отмечается, что растет экспорт в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC.

За пять месяцев 2022 года "экспорт в страны дальнего зарубежья составил 61 млрд куб. м - на 27,6% (на 23,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года". "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - подчеркивает ПАО.

Добыча

Добыча компании в мае составила 36 млрд куб. м.

"В январе-мае 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 211,4 млрд куб. м газа. Это на 4,8% (на 10,6 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году", - отмечается в сводке.

Тем временем на производственных объектах российской газовой отрасли начались традиционные плановые ремонты. Крупнейшая по объему добычи "дочка" "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Ямбург" - с конца мая по середину сентября проведет ППР на всех без исключения установках подготовки газа Ямбургского и Заполярного месторождений. "Газпром добыча Уренгой" (третье крупнейшее производственное подразделение) сообщила, что в мае проводились работы на газовых промыслах №16 и №3.