ЦБ может обязать МФО формировать повышенные резервы по займам на чужие паспорта

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России планирует обязать микрофинансовые организации (МФО) формировать повышенные резервы по займам, выдающимся по чужим паспортам, чтобы МФО точнее устанавливали личность заемщика, следует из проекта указания ЦБ, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

"Для снижения уровня риска планируется обязать МФО формировать повышенные резервы на возможные потери (не менее 99%) по займу, который выдается по чужому паспорту. Это касается всех займов, а не только "до зарплаты". Полагаем, что такие изменения будут стимулировать МФО более тщательно подходить к выяснению личности заемщика", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, согласно проекту указания, МФО смогут не повышать минимальную величину процента от суммы требований по договору займа не менее чем на 10 процентных пунктов при формировании резервов по займам, по которым показатель долговой нагрузки заемщика превышает 50%.

ЦБ также хочет освободить МФО от обязанности ежегодно проверять наличие у заемщика статуса субъекта МСП или самозанятого. Такая проверка должна будет проводиться только при выдаче займа или увеличении его суммы.

Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2023 года.