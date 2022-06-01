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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Выпуск легковых автомобилей в России в апреле рухнул почти в семь раз

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В России в апреле производство легковых автомобилей упало в 6,8 раза (на 85,4%) по сравнению с апрелем прошлого года до рекордно низкого показателя в 19,9 тысячи машин, следует из данных Росстата. Показатель апреля на 53,1% ниже мартовского.

В ковидный апрель 2020 года из-за локдаунов в стране произвели только 30 тысяч легковых машин.

За январь-апрель российские автозаводы, продолжившие работу после приостановок локальных производств ряда иностранных концернов, произвели примерно 264 тысяч легковых автомобилей (-47,4% г/г).

Грузовиков в стране в апреле было выпущено 12,3 тысячи штук (-30,43% г/г и -13,2% к марту). За 4 месяца их производство, как следует из данных Росстата, составило 52,5 тысячи единиц, что на 5,9% меньше, чем за январь-апрель 2021 г.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в апреле немного превысил 1000 штук (-15,8% г/г и +9% к марту). По итогам 4 месяцев он подрос на 1,5%, до 3,8 тысячи единиц.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в апреле упало г/г на 59,5%, до 13,2 тысячи единиц (-37,2% к марту). С начала года их было выпущено более 113 тысяч штук (+5,8%).

Росстат
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