Минэкономразвития оценило спад ВВП России в апреле в 3%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В апреле 2022 года ВВП России снизился на 3% в годовом измерении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

В январе-апреле 2022 года ведомство оценило рост ВВП в 1,7% в годовом исчислении.

"На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3% г/г после роста на 1,3% г/г в марте. Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транпортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса", - говорится в обзоре.

В Минэкономразвития отмечают, что из базовых отраслей экономики существенный спад продемонстрировали оптовая торговля (на 11,9% г/г в апреле после снижения на 0,3% г/г месяцем ранее) и грузовой транспорт (на 5,9% г/г в апреле после роста на 3,6% г/г в марте).

Объем промышленного производства по итогам апреля снизился на 1,6% г/г (после роста на 3,0% г/г в марте).

При этом в добывающих отраслях наблюдалось существенное ухудшение годовой динамики (снижение на 1,6% г/г после роста на 7,8% г/г в марте) за счет добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. В обрабатывающей промышленности зафиксирован умеренный спад на 2,1% г/г (после снижения на 0,3% г/г месяцем ранее).

"Вместе с тем ситуация по обрабатывающим отраслям складывалась неравномерно: с одной стороны, наблюдался существенный спад в отраслях машиностроительного комплекса (в первую очередь, автомобилестроении), нефтепереработке и ряде других отраслей. С другой стороны, продолжился рост выпуска в фармацевтической отрасли, металлургии, производстве строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции", - говорится в докладе.

"Значимый вклад в снижение ВВП в апреле также внесло сокращение потребительского спроса. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, по оценке Минэкономразвития России, сократился на 6,7% г/г в апреле (в марте - рост на 3,3% г/г), в первую очередь, за счет розничного товарооборота", - отмечают в Минэкономразвития.

"Вместе с тем в строительной отрасли и сельском хозяйстве в апреле годовая динамика улучшилась. Объем строительных работ в апреле вырос на 7,9% г/г после роста на 5,9% г/г в марте. В сельском хозяйстве в апреле рост ускорился до 3,2% г/г после 3,0% г/г в марте", - пишут аналитики.

"Несмотря на снижение экономической активности, ситуация на рынке труда в апреле оставалась стабильной. Уровень безработицы в апреле обновил исторический минимум (4,0% от рабочей силы после 4,1% месяцем ранее), как и численность безработных (3,0 млн человек)", - отмечают в министерстве.

Банк России в апреле спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году в интервале 8-10%, Минэкономразвития прогнозирует спад российской экономики в 2022 году на 7,8% в базовом варианте и на 8,8% в консервативном варианте, сообщалось ранее.

Помощник президента Максим Орешкин 19 мая заявил, что падение экономики будет значительно меньше текущих прогнозов Минэкономразвития и ЦБ и не превысит 5% в 2022 году.

"Я вам уже говорил про инфляцию (Орешкин ожидает, что по итогам 2022 года инфляция не превысит 15% при прогнозе Минэкономразвития в 17,5% и прогнозе ЦБ в 18-23% - ИФ). Апокалиптические прогнозы по экономике еще продолжаются. Мы слышим: [на] 10% ВВП упадет (в 2022 году - ИФ), 15%, а на самом деле, по моей оценке, даже в довольно пессимистических сценариях снижение ВВП у нас не превысит 5% в этом году", - сказал Орешкин тогда.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля-начале мая по падению ВВП на 2022 год, предполагает спад на 8,7%.

Минэкономразвития ожидает максимальную глубину спада в третьем квартале, а с IV квартала 2022 года - начало медленного восстановления (с очисткой от сезонности).

В 2023 году, по прогнозу ЦБ, ВВП России снизится в интервале 0-3%, Минэкономразвития ожидает снижения на 0,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля-начале мая, предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 1,4%.