Резиденты недружественных стран смогут дарить ценные бумаги родственникам-россиянам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российским гражданам разрешено получать в подарок или покупать по цене не выше 1 рубля ценные бумаги у своих родственников из недружественных стран.

Согласно опубликованной на сайте Минфина выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, резидентам-физлицам разрешено осуществление безвозмездных сделок, а также сделок в размере, не превышающем 1 рубль, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, отчуждаемые физлицами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Такие сделки можно совершать при условии, что стороны указанных сделок являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.