Заявка на прокачку газа через Украину осталась на уровне предыдущих дней

Частичный отказ от газа за рубли ухудшил закачку в ПХГ Европы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 41,8 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Европейский рынок

Ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников в Европе остается удручающей. Последствия всеевропейского штиля начинают распространяться на соседние сектора энергетики - отвлекая потоки газа от стратегической задачи - заполнения подземных хранилищ.

Выработка ветроэнергетических установок за три дня новой недели обеспечила 6,6% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На прошлой неделе (23-29 мая) было в среднем 19%. На наступившей неделе окончательно пройдут запоздавшие весенние холода, установится солнечная и маловетреная погода. Это приведет к сокращению выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников и росту использования газа, а также увеличению потребления энергии на нужды кондиционирования.

Штилевая погода и отказ очередных покупателей от получения российского газа с оплатой по новой системе испортил картину с закачкой газа в ПХГ. В понедельник и вторник 30 и 31 мая прирост запасов был лишь 0,29 процентных пунктов, что является минимальным значением за месяц. Сильнее всего пострадала закачка в Германии (там прирост был всего 0,2 пункта).

На данный момент резервы составляют 47,13%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,3 процентных пункта.

В этом году майская погода в Европе намного теплее (на четыре градуса), чем год назад, что увеличивает возможности закачки газа в хранилища. За май скорость закачки газа в ПХГ на 29% превосходит средний показатель за последние пять лет (в апреле превышение было лишь на 12%). С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

По мере снижения цен на рынке импорт СПГ в Европу в мае немного сокращается по отношению к уровню исторического рекорда апреля. В мае среднесуточный прием газа с терминалов сократился до 349 млн куб. м после 355 млн куб. м в апреле. Средний уровень использования мощностей терминалов был 65%, что уже далеко от пика в 77%, пройденного в конце апреля.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания и частично ФРГ в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.